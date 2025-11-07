Germania, il ministro della Difesa: “Siamo nell’ombra di una guerra”

Pistorius: serve una Bundeswehr più forte, non abbiamo tempo da perdere

Berlino, 7 nov. (askanews) – Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius avverte che l’Europa vive “nell’ombra di una guerra”, mentre in Germania cresce il dibattito sulla reintroduzione della leva militare. “Non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome. L’Europa è nell’ombra di una guerra, in una situazione che pochi anni fa avremmo ritenuto impossibile. La Russia la conduce con brutalità, cinismo e tattiche ibride militari, digitali ed economiche”.Alla conferenza annuale della Bundeswehr, le Forze armate tedesche, a Berlino, Pistorius ha espresso ai vertici militari la necessità di un rafforzamento. “Tutto questo rende chiaro che dobbiamo proteggere il nostro Paese, la nostra democrazia e la nostra libertà. Ora è il momento di orientare la Bundeswehr con determinazione su ciò che serve davvero: deterrenza, difesa e capacità di resistenza”.Il ministro ha spiegato che l’obiettivo non è solo potenziare la leva, ma ampliare complessivamente le forze armate, anche richiamando riservisti ed ex militari e ha annunciato che scriverà personalmente ai militari interessati. “Nei prossimi mesi invierò lettere a tutti gli interessati, chiedendo se desiderano estendere la loro permanenza. È un approccio insolito, ma viviamo tempi insoliti. Devono sapere che c’è interesse, dall’alto, a mantenerli in servizio”.