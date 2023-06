Germania in piena recessione tecnica, sale il numero dei fallimenti aziendali

Nel bel mezzo della recessione, le insolvenze aziendali stanno aumentando sensibilmente in Germania. Nel primo trimestre, il numero di insolvenze societarie denunciate è aumentato del 18,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo quota 4.117, ha reso noto venerdì l’Ufficio federale di statistica. Anche le probabili richieste dei creditori derivanti dalle insolvenze societarie segnalate sono aumentate in modo significativo. I tribunali distrettuali hanno stimato insolvenze per circa 6,7 miliardi di euro, rispetto ai 3,9 miliardi di euro dell’anno precedente. Da gennaio a marzo, il prodotto interno lordo tedesco si è ridotto dello 0,3%, per il secondo trimestre consecutivo, motivo per cui la maggiore economia europea si trova in una cosiddetta recessione tecnica.

La maggior parte delle insolvenze verificatesi nell’ultimo trimestre ha riguardato il settore dei trasporti e del magazzinaggio. Seguono l’industria mineraria ed estrattiva e gli altri servizi alle imprese (ad esempio le agenzie di lavoro interinale). La frequenza più bassa, con un solo fallimento ogni 10.000 aziende, si è registrata nel settore della fornitura di energia.