Germania, la campana Alma Seges alla conquista di Berlino

Alma Seges porta la sua linea di prodotti a Berlino per Fruit Logistica 2022, in programma dal 5 al 7 aprile 2022. La fiera leader per il business globale di prodotti freschi, vede all’attivo circa 2.000 espositori provenienti da 80 Paesi. L’Op della Piana del Sele, che di recente ha stretto una prestigiosa partnership con lo chef bistellato Gennaro Esposito de La Torre del Saracino, ha da poco lanciato sul mercato con la sua etichetta Alma Seges Food prodotti e ricette iconiche della gastronomia partenopea ma in formato barattolo. Si tratta della Genovese napoletana (ma senza carne), della crema di zucca e della Giardiniera, una versione gourmet di ricette rurali, già pronte per condire i nostri piatti. Sarà proprio lo Chef Gennaro Esposito, il 6 aprile, presso lo stand A-03 del padiglione 4.2 a presentare la nuova linea di prodotti Almaseges Food e in particolare un’assoluta novità: la Colomba Salata realizzata con la Rucola della Piana del Sele Igp. Non solo prodotti e degustazioni, la presenza di Alam Seges a Berlino, da sempre si caratterizza per la capacità della OP ebolitana di stimolare dibattiti e confronti attorno ai temi di politica agricola.

Il 5 Aprile alle ore 15,00, infatti, Alma Seges aprirà il suo spazio in fiera con un richiamo all’attualità e propone un momento di analisi sul tema “La competitività dell’ortofrutta italiana al tempo delle emergenze”, con i saluti di Aristide Valente Presidente di Alma Seges e la partecipazione di Sonia Ricci Presidente Unaproa e Coordinatrice della Consulta Ortofrutticola di Coldiretti, Vito Busillo Presidente del Consorzio Rucola della Piana del Sele Igp, Felice Poli Presidente Op Sole e Rugiada, Alessandro Apolito Filiera Italiana, Luigi Lauriola Responsabile Ortofrutta Carrefour Italia, Ettore Prandini Responsabile Coldiretti. “La tavola del sud, il senso della famiglia, i piatti della tradizione campana: sono questi i principi che hanno ispirato Alma Seges Food, una linea di prodotti pensata per non perdere memoria della nostra storia gastronomica – ha commentato il Presidente di Alma Seges Aristide Valente – Non vogliamo che questo racconto sparisca. Con la linea Alma Seges Food recuperiamo identità e misura di vita attraverso le ricette tradizionali della cucina rurale che sono sì la storia povera d’Italia, ma ricca dal punto di vista nutrizionale”.