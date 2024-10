Germania, la Scuola di Berlino punto di riferimento per la comunità italiana

La scuola di Berlino, Finow Schule, diventata nel tempo un punto di riferimento per la comunità italiana, compie 55 anni come scuola elementare e 30 come scuola statale europea. Fondata nel 1969, questa scuola situata a Schöneberg, è diventata un punto di riferimento per l’educazione bilingue italo-tedesca a Berlino perchè combina la cultura e la lingua italiana e tedesca.

I bambini cominciano il loro percorso a 6 anni e frequentano la scuola fino ai 12 anni, con un curriculum che equamente ripartisce le ore di lezione tra italiano e tedesco e introduce l’inglese a partire dalla quinta classe.

L’ambasciata d’Italia a Berlino ha volute celebrare con una cerimonia l’anniversario. L’ambasciatore d’Italia in Germania, Armando Varricchio, presente alla cerimonia insieme alla dirigente scolastica, Alberta Bonacci ha dichiarato: “Questa scuola è un’istituzione di eccellenza che porta avanti con orgoglio la promozione del bilinguismo con sempre nuovi progetti grazie all’impegno di tutto lo staff e delle famiglie”.