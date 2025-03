Germania, l’ambasciatore al Festival del Cinema Tedesco di Roma

C’è l’ambasciatore di Germania in Italia, Hans Dieter Lucas, in prima fila al Festival del Cinema Tedesco in corso a Roma al cinema Quattro Fontane. L’evento si conclude il 23 marzo. Da oltre 25 anni German Films Gmbh promuove il cinema tedesco nel mondo e in collaborazione con il Goethe-Institut Rom e l’Ambasciata Tedesca organizza il Festival del Cinema Tedesco a Roma. Nel corso di quattro giorni sarà proposto, alla presenza di numerosi artisti del cinema, il meglio della nuova produzione tedesca in lingua originale con sottotitoli in italiano: dai film d’essai ai documentari e, naturalmente, ai cortometraggi. Il Festival intende sostenere la scena cinematografica contemporanea tedesca a Roma e si rivolge a un pubblico italiano appassionato. Vi auguriamo buona visione! Andiamo al cinema