Germania, l’ambasciatore Lucas a Padova per una serie di incontri istituzionali

L’ambasciatore di Germania in Italia, Hans-Dieter Lucas, in settimana è stato a Padova per una serie di incontri. Prima tappa l’Istituto di Cutura Italo-Tedesco, dove lo attendeva la presidente Alessandra Polato. Successivamente Luca è stato al Museo nazionale dell’Internamento, dove ha ringraziato i curatori “per la capacità di conservare e tramandare la memoria di una delle pagine più buie della nostra storia”. Infine la visita all’Università di Padova, accompagnato dal rettore Daniela Mapelli.