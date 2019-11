Germania, Mastri Birrai Umbri protagonisti alla Brau-Beviale di Norimberga

Mastri Birrai Umbri, l’azienda brassicola della Famiglia Farchioni, ha presentato a Norimberga, nell’ambito di Brau-Beviale, la più importante fiera di settore d’Europa (svoltasi dal 12 al 14 novembre), la Harvest Pale Ale, una nuova birra prodotta con luppolo fresco in fiore coltivato in Italia. “La Harvest Pale Ale è una vera chicca”, spiega Marco Farchioni, manager di Mastri Birrai Umbri. “in Italia ci saranno una trentina di Harvest – spiega – ma con questa incidenza di materie prime locali e 100% italiane sono davvero pochissime: per questo siamo stati davvero orgogliosi di presentarla in Germania, rappresentando la birra italiana nell’ambito di una delle fiere più importanti nel mondo. Per l’azienda è un esperimento speciale. Parliamo, infatti, di un prodotto stagionale e, come tale, non ripetibile. L’obiettivo è quello di coprire una micronicchia di mercato: solo circuito ho.re.ca, pub specializzati, beer shop – sia in Italia che all’estero – con una forte spinta sull’e-commerce”. L’azienda ha prodotto solo 60 fusti e alcune migliaia di lattine per questa tipologia di birra con una shelf life di soli sei mesi per garantire freschezza e integrità del prodotto. Mastri Birrai Umbri era presente a Norimberga grazie all’ospitalità di VD Glass, produttore di bicchieri – ideali per una perfetta degustazione – con sede a Parma.

Alta fermentazione di stampo anglosassone, con malto d’orzo 100% (prodotto dalla Malteria Italiana Artigianale – MIA del Gruppo Farchioni) e luppolo italiano, questa birra esprime la sua forte territorialità: esprime grande carattere, un gusto amaro intenso ma setoso e sentori di erba tagliata, sottobosco e resina. Disponibile solo in fusto e – per la prima volta nella storia dell’azienda – in lattina, questo prodotto è centrale nella linea chiamata “Monkey style”. Si tratta di una linea – che ha già raccolto grande consenso tra i consumatori – rivolta a target amanti delle birre complesse ma di grande beva, capaci di coinvolgere e mai banali.