Germania, Mattarella e Steinmeier consegnano il Premio dei Presidenti

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, hanno premiato a Berlino i vincitori del “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”, giunto quest’anno alla sua terza edizione.

Istituito nel 2020 ad opera degli stessi Mattarella e Steinmeier, il riconoscimento è volto a premiare gemellaggi e progetti tra comuni in Germania e Italia soprattutto nei settori Cultura, Giovani e Impegno civico, Innovazione e Coesione sociale.

Dopo l’edizione del 2021, svolta nella capitale tedesca, e del 2023, tenutasi a Siracusa, quest’anno i Premi sono stati consegnati nuovamente a Berlino, a Palazzo Bellevue, residenza ufficiale del Presidente Federale di Germania, dove il Presidente Mattarella e il suo omologo tedesco, hanno premiato le seguenti città e i Comuni vincitori dell’edizione 2025.

Per la categoria Comuni di grandi dimensioni (almeno un comune con più di 40.000 abitanti): Bologna (Emilia-Romagna) – Münster (Nord Reno-Vestfalia), Pistoia (Toscana) – Zittau (Sassonia).

Per la categoria Comuni minori (fino a 40.000 abitanti): Gubbio (Umbria) – Wertheim (Baden-Württemberg); Greve in Chianti (Toscana) – Comune di Veitshöchheim (Baviera); Formigine (Emilia-Romagna) – Verden (Bassa Sassonia); Gualdo Tadino (Umbria) – Schwandorf (Baviera).

Prima della consegna dei Premi, entrambi i Presidenti hanno preso la parola.

Nel suo discorso il Capo dello Stato ha ricordato i settant’anni dall’intesa che portò migliaia di lavoratori italiani in Germania, sottolineandone l’importanza che ebbero nel costruire ponti tra i due Paesi (“Il ruolo che hanno svolto è stato un ruolo, al di là del proprio lavoro, di unione, di integrazione crescente, tra Germania e Italia, con il loro impegno e con quello dei loro discendenti). E parlando delle città ha sottolineato: “Oggi più che mai le Municipalità sono protagoniste di un nuovo capitolo della storia globale”. In un contesto segnato da tensioni geopolitiche e climatiche, ha detto, le città “sono fucine di umanità, incontro tra popoli, nodi di una rete in cui si vivono esperienze che possono migliorare la vita delle nostre comunità”.

Concludendo, Mattarella ha ribadito la necessità di sostenere le reti tra amministrazioni locali, definendo tale scelta “lungimirante”. Ha infine rivolto un ringraziamento «a tutte le municipalità tedesche e italiane che hanno presentato progetti per questo Premio» e ha espresso le “congratulazioni ai Sindaci dei Comuni vincitori”, riconoscendo il contributo “al rafforzamento dei legami tra i nostri Paesi, le nostre istituzioni, i nostri cittadini”.

Terminata la premiazione il Presidente Mattarella ha preso parte ad un evento collaterale del titolo “70 anni di presenza italiana in Germania”, per ricordare il 70° anniversario dell’accordo sul reclutamento e il collocamento dei lavoratori italiani nella Repubblica Federale di Germania. Nell’ambito della cerimonia si è esibito il cantautore Vinicio Capossela, nato ad Hannover.