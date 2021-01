Germania, nasce la raccolta fondi per promuovere il made in italy

Sono più di 6 milioni gli italiani residenti all’estero e sono i migliori rappresentanti del nostro patrimonio culturale, economico ed enogastronomico. Adriano Vinci e Fabio Esposito, due italiani che vivono in Germania stanno promuovendo il made in Italy attraverso la società Girogusto. Da tre anni organizzano una fiera a Lipsia dedicata al B2B dell’enogastronomia italiana, dove produttori provenienti da tutt’Italia incontrano i buyers del mercato tedesco. In questo periodo hanno deciso di realizzare una particolare iniziativa a sostegno delle attività italiane ristorative in Germania che si trovano ad affrontare questo momento difficile. Attraverso una raccolta fondi su gofoudme dal nome “Im guten wie im schlechten (nel bene e nel male), Italia ti amo!” vogliono raggiungere la cifra di 15mila euro necessaria per creare contenuti audio-visivi e fotografici su molteplici piattaforme. Già molte adesioni sono arrivate dalle aziende che hanno partecipato ai loro incontri e da semplici cittadini. I fondi raccolti saranno infatti utilizzati per una promozione cross-mediale il cui svolgimento sarà organizzato ed eseguito da un ufficio stampa dedicato. La campagna vedrà la luce primariamente sui social network (Facebook, Instagram, Twitter, ma anche Whatsapp, Telegram), e a seconda della diffusione raggiunta, sarà possibile coinvolgere anche testate giornalistiche locali e nazionali, per garantire la presenza più virale possibile della promozione. Gli spot e le fotografie mostreranno la differenza tra il prima e il dopo, tra il Guten e lo Schlechten Zeit dello slogan. Questo è infatti il messaggio che si vuole veicolare per i clienti dei ristoranti: “Noi siamo ancora qui, e stiamo ancora cucinando per voi con la stessa passione. Siete ancora i benvenuti e non dovete rinunciate al calore che può darvi un buon pasto”.