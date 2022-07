Germania, Nature premia Samuele Ronchini del Gran Sasso Science Institute

Samuele Ronchini, dottorando in fisica astroparticellare al Gran Sasso science institute (GSsi) dell’Aquila, è uno dei 10 vincitori del concorso video ‘Science in Shorts’ promosso dal gruppo editoriale Springer nature. Il contest, riservato agli autori che hanno pubblicato nell’ultimo anno su una delle riviste scientifiche di Nature, richiedeva la realizzazione di un breve video divulgativo, originale e scientificamente fondato, correlato all’attività di ricerca. Tra i 10 vincitori, selezionati tra oltre 130 video arrivati, Samuele è l’unico a rappresentare un’istituzione scientifica italiana. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel corso della Conferenza Curious2022 a Darmstadt (Germania). Associato degli Istituti nazionali di fisica nucleare (Infn) e di astrofisica (Inaf), Ronchini al GSsi studia la fisica che è alla base dei lampi di raggi gamma, eventi catastrofici prodotti dopo il collasso di una stella massiccia o la fusione di 2 oggetti compatti, come i buchi neri e le stelle di neutroni. “Con questo video ho voluto unire le mie grandi passioni per l’astrofisica, per il disegno e l’illustrazione, cercando di dare risalto alle ricchezze scientifiche e paesaggistiche del territorio, come il GSsi, l’osservatorio astronomico d’Abruzzo e i picchi innevati del Parco nazionale del Gran Sasso”. Lo ha detto Ronchini sottolineando che il video riassume il viaggio di 3 particelle, un fotone, un’onda gravitazionale e un neutrino, emesse proprio durante la fusione di 2 stelle di neutroni. Il paesaggio innevato del Gran Sasso fa da sfondo al video premiato dalla prestigiosa rivista Nature, buona parte del quale è stato girato all’esterno e all’interno dell’Osservatorio astronomico di Campo Imperatore gestito dall’Osservatorio astronomico d’Abruzzo dell’Inaf. Il video si conclude con una ripresa sulla cima di pizzo Confalonieri, a 2.422 metri di quota, tra il rifugio Duca degli Abruzzi e il monte Aquila.