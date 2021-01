Germania, nelle mense aziendali entra il cibo made in Italy

La Germania come tutti i paesi europei sta soffrendo le conseguenze della pandemia e i ristoranti come altre attività rimarranno chiusi fino al 14 febbraio. Chi riesce a continuare il suo lavoro di ristorazione è Bella & Bona, un ristorante digitale italiano dedicato alle aziende aperto a Monaco, dove si trova la più grande comunità di italiani in Germania. In un anno ha superato un milione di euro di ricavi, triplicato l’organico e acquisito più di 50 clienti tra cui Siemens, Mindspace, Mates, McKinsey e Flixbus. L’idea è di tre imprenditori di Firenze, Niccolò Lapini, Matteo Cricco e Niccolò Ferragamo -pupillo della famosa famiglia – che lavorando all’estero spendevano la maggior parte delle loro giornate in ufficio senza avere possibilità di consumare un pasto Made in Italy durante la pausa pranzo. I tre hanno così applicato il principio dei “ghost restaurant”, specializzati nella consegna di cibo a domicilio alle famiglie, a livello aziendale, puntando sulle strutture con almeno 100 dipendenti e senza un servizio mensa. Si offre così ai lavoratori la possibilità di scegliere un pasto tipicamente Made In Italy, ricevendolo direttamente presso un’area della propria impresa.

I dipendenti possono scegliere i loro pasti da un menù settimanale di cinque piatti, ideato dagli chef per soddisfare qualsiasi esigenza. Vengono proposti menù di carne, vegetariano e vegano, servendo le pietanze in scaldavivande per far rimanere il cibo caldo ed evitando qualsiasi genere di imballaggio. Un gruppo di investitori tra cui Rovagnati e il Gruppo Ambrosi e altri investitori internazionali, rimangono convinti della bontà dell’idea e alla sua fondazione alla fine del 2018 vengono raccolti 400mila euro che hanno permesso l’apertura nell’area di Monaco. Agli inizi del 2020 erano previste l’apertura delle sedi di Francoforte e Berlino che sono state rinviate a causa della pandemia e rinviate all’anno in corso.