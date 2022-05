La Germania sospende l’obbligo di esibire il green pass per chi voglia entrare nel paese a partire da mercoledì prossimo, 1 giugno, fino al 31 agosto. E’ quello che ha deciso oggi il Gabinetto di Olaf Scholz. Chi entra in Germania non dovrà più dimostrare di essere vaccinato, guarito e negativo al Covid, un obbligo che fino alla fine del mese colpisce chiunque abbia più di 12 anni. Non è escluso che la misura possa essere ripristinata a settembre.