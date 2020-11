Germania, “One More Jump” di Emanuele Gerosa vince il Prix Europa

Il film “One More Jump” di Emanuele Gerosa ha vinto il Prix Europa come miglior documentario per la tv 2020. Il film, che racconta la sfida due giovani nel voler superare tutti i loro ostacoli, ha avuto la meglio tra 24 film provenienti da14 nazioni. Dopo la presentazione lo scorso anno alla Festa del Cinema di Roma, il film ha partecipato a numerosi festival italiani e internazionali, fra cui Visions du Re’el in Svizzera, il 38/o Annecy Cine’ma Italien, il Kazan Film Festival in Russia dove ha vinto il “Prize of the Russian Guild of Film Critics”, l’italiano SalinaDocFest dove ha ottenuto la Menzione Speciale della Giuria e il 68/o Trento Film Festival in cui e’ stato premiato con il Premio CinemAMoRE. Prodotto da Enrica Capra per GraffitiDoc in collaborazione con Rai Cinema, Rsi Radiotelevisione Svizzera e Al Jazeera, e il supporto delle Film Commission di Piemonte e Trentino, One More Jump e’ stato girato tra la Palestina, l’Italia e la Svezia, ed e’ distribuito all’estero da Fandango. Il film e’ per ora visibile sulla piattaforma aperta ai votanti al David di Donatello, in attesa di poter ritrovare il suo pubblico nelle sale di cinema.