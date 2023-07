Germania, rimasti vacanti 256mila posti di apprendistato

Circa 256mila posti di apprendistato sono rimasti vacanti a giugno in Germania, rispetto ai 147mila richiedenti che non hanno ancora trovato un lavoro. Questo significa che numerose aziende tedesche avranno nuovamente problemi a trovare tirocinanti quest’anno. È quanto emerge dall’Agenzia federale tedesca per il lavoro (Ba), secondo quanto riportato dalla Dpa. La scarsità di apprendisti, rileva l’agenzia tedesca, si unisce alla grave carenza di lavoratori in diversi settori, in particolare quello degli artigiani qualificati, ma anche nei mestieri specializzati sono risultati vacanti alla fine di giugno quasi 36.000 posti di apprendistato, il 6,8% in più rispetto all’anno precedente. Nel solo settore del commercio al dettaglio, la Ba ha registrato a giugno quasi 40.000 posti di apprendistato vacanti per venditori e commessi.