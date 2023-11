Germania, si insedia il nuovo console italiano a Francoforte

Parliamo dell’incontro ufficiale avvenuto il 10 novembre 2023 , tra il consultore della regione Calabria, Silvestro Parise che vive da 9 anni nella Regione della Saarland in Germania e il Console Generale a Francoforte sul Meno Massimo Darchini. Il Consolato Generale d’Italia a Francoforte sul Meno è competente per i Länder dell’Assia, della Renania Palatinato e del Saarland, e per il distretto governativo della Bassa Franconia, per cui svolge un egregio lavoro. In totale, il Consolato Generale fornisce servizi a una platea di circa 170.000 cittadini italiani. Il Consolato Generale è inoltre designato quale centro unico per il rilascio di visti Schengen e nazionali per l’Italia in favore dei cittadini extra-UE residenti in Germania. Il motivo dell’incontro è stato quello di portare in rappresentanza di tutti i calabresi in terra tedesca, il benvenuto al nuovo Console Generale Massimo Darchini a testimonianza di integrazione e di attività da parte dei calabresi e italiani tutti a favorire appoggio e conoscenza reciproca, una rappresentazione in terra cotta (realizzata dallo Studio Alaios in Calabria) del mito di Demetra e Kore. Il ciclo delle stagioni e quello della vita. Il mito di Demetra e della figlia Kore, poi divenuta Persefone, dea degli inferi e consorte di Ade, ha affascinato nel corso dei secoli artisti e scrittori. Secondo alcuni, sarebbe la Sicilia il teatro della vicenda e, precisamente, il lago di Pergusa, nei pressi di Enna. Secondo il mito e il culto greco Demetra, figlia di Crono e Rea, è dea della natura, dei raccolti e delle messi, del grano e dell’agricoltura, responsabile del ciclo delle stagioni, della vita e della morte. È stata data la disponibilità da parte anche dell`Associazione Kalabria Italiae Mundi e.V (K.I.M. Caterina Perino Segretaria, Elisa Cutullè Vice Presidente) con sede appunto nella Saarland e di cui Parise Silvestro ne è il Presidente, per futuri progetti di promozione, scambi Culturali e qualunque modalità di sostegno e cooperazione con il Consolato di Francoforte sul meno e il Console Generale. La sua accoglienza ha regalato la possibilità di raccontare un po‘ tutta la straordinaria Regione, una Calabria piena di storia, archeologia, tradizioni antiche, cucina che ha radici profonde nella lunga e antica storia di questa terra e nei suoi prodotti identitari. È stato informato del grande potenziale Artistico, Culturale e Storico nella rete del Consultore Parise che può essere portato e presentato ai Connazionali in Germania e soprattutto nella Regione Saarland. I figli migliori di questa regione e che sono eccellenze a livello Nazionale e Internazionale, Professor Giuseppe Sommario Ricercatore Università La Cattolica di Milano, il grecista Pasquale Casile, l’antropologa Alfonsina Bellio (École Pratique des Hautes Études-EPHE-PSL), il professor Daniele Castrizio (Università di Messina), l’archeologo Roberto Spadea e Battista Liserre (Docente all’università di Picardie e Consultore della Regione Calabria in Francia). La parte enogastronomica è affidata all’associazione “Cuochi Pittagorici” guidati dall’Archeo-Chef Salvatore Murano. Artisti come Mario Vetere con le sue opere “Negativo è Positivo”, lo Scultore-Orafo Antonio Affidato e tante altre eccellenze che non basterebbe un giorno per presentarle. Ringrazia pubblicamente il Console Generale Massimo Darchini per aver, nonostante il breve tempo di insediamento, insediato dal 9 Ottobre 2023,concesso questo incontro e aver ascoltato con grande attenzione ciò che gli è stato raccontato sulla Calabria. Il Console Generale ha ribadito l’intenzione di essere più vicino e concretamente anche con attività Culturali rivolte ai Connazionali tutti presenti nella sua Circoscrizione, e naturalmente è atteso in Saarland con grande entusiasmo come sottolinea la scrivente Maria Brunella Stancato su CDN .