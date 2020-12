Germania, “Sole” di Carlo Sironi miglior rivelazione agli European Film Awards di Berlino

“Another Round” (“Un altro giro”) di Thomas Vinterberg protagonista assoluto, “Sole” di Carlo Sironi fa sorridere l’Italia: una sintesi della 33/a edizione degli Efa, gli European Film Awards, svolti in diretta streaming dal Futurium di Berlino. Gli Oscar europei si sono svolti per la prima volta “a distanza” in collegamento con i candidati della serata, piu’ di 40 registi, attrici e attori, sceneggiatori e produttori da tutta Europa: dalla Norvegia alla Spagna, dall’Ucraina alla Scozia, dalla Bosnia ed Erzegovina alla Romania. In questo viaggio virtuale in Europa a trionfare e’ stato “Another Round” di Thomas Vinterberg, presentato nell’ottobre scorso alla Festa del Cinema di Roma, che ha vinto tutti i premi principali: miglior film, migliore regia, miglior sceneggiatura a Vinterberg e Tobias Lindholm, migliore attore a Mads Mikkelsen.

Proprio in quest’ultima categoria “sconfitti” d’eccezione due italiani: Luca Marinelli candidato come migliore attore protagonista per “Martin Eden” ed Elio Germano per “Volevo nascondermi”, gia’ Orso d’argento a Berlino. L’Italia gioisce, pero’, con “Sole” di Carlo Sironi che ha vinto il premio come migliore rivelazione, l’European Discovery 2020 – Prix FIPRESCI. “Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di questo film, gli attori, i produttori. Sono davvero senza parole. – ha detto Sironi – Ma soprattutto, vorrei dedicare questo premio a mio padre, Alberto”. Tra gli altri premi conquistati dal cinema italiano, gia’ prima della serata di premiazioni degli EFA, tre Efa Excellence Award 2020: il premio per la miglior fotografia 2020 e’ andato a Matteo Cocco per “Volevo nascondermi”; il premio per il montaggio a Maria Fantastica Valmori per “Il Varco” e i migliori costumi a Ursula Patzak per “Volevo nascondermi”.