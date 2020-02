Germania, “Street Home Neapel”: all’Istituto italiano di cultura di Monaco omaggio a Napoli

L’artista Andrea Chisesi celebra la città di Napoli attraverso le sculture classiche con la mostra “Street Home Neapel. Napoli, immagini, contaminazioni dalla strada alla casa”, dal 7 al 28 febbraio presso l’Istituto italiano di cultura di Monaco di Baviera. La mostra, dedicata alle origini e storia della città, è un omaggio ad una metropoli in continua evoluzione ma con radici ben salde tra mito e realtà, presenterà opere che intendono riproporre un itinerario dalle radici alla modernità della cultura contemporanea napoletana. Tutte le opere, eseguite attraverso le sue “fusioni”, realizzate con pitture, fotografie e inserti cartacei di manifesti raccolti in strada, testimoniano la vita cittadina, raccontano attraverso le sculture presenti nei poli museali della città la magnificenza nei secoli. “La luce ed i colori che nelle strade di Napoli si raccontano, le stratificazioni, i materiali e colori più vari, come carta, gesso, cemento o legno sui quali si legge il segno del tempo, delle stagioni, degli amori, nelle opere degli street art che sovrapponendosi e sbiadendo giorno dopo giorno sfuggono all’occhio disinteressato o inesperto diventano frammenti di immagini che raccontano meglio di molte parole o di una sola immagine uno spaccato di città e di vita – racconta Chisesi -. Voglio cogliere, selezionare e fondere questo tessuto con i miei soggetti, persone e personaggi che fanno parte di questa città dallo scugnizzo a San Gennaro”.