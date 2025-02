Germania, sul sito dell’Ambasciata a Roma aperte le candidature per il Premio dei Presidenti

È online, sul sito web dell’Ambasciata di Germania a Roma, il terzo Premio dei Presidenti. È volto a insignire gemellaggi e progetti tra Comuni in Germania e Italia. Come ha sottolineato il presidente Frank-Walter Steinmeier “i gemellaggi tra città tedesche e italiane contribuiscono in modo significativo alla vitalità dell’amicizia tra i nostri due Paesi. È sul territorio, nello scambio diretto tra le persone, che l’idea europea si concretizza. Questo è particolarmente prezioso in un’epoca in cui la coesione e il dialogo europei assumono un’importanza fondamentale. Per questo motivo, il presidente Mattarella e io teniamo sinceramente al rafforzamento, anche in futuro, dei solidi legami tra i comuni tedeschi e italiani”. E’ possibile candidarsi fino al 30 aprile prossimo.