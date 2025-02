Germania, Tajani: Afd nemico dannoso per Germania, Italia e Ue

Roma, 22 feb. (askanews) – “Mi auguro in Germania vinca la Cdu, che Merz sia cancelliere, una guida seria. Guai ai fondamentalismi, guai a Afd che dice che bisogna uscire fuori dall’euro, che abbiamo un debito pubblico alto. Guardiamo chi è nemico, chi è dannoso: Afd è dannoso sia per l’Italia che per la Germania che per l’Europa”. Lo ha detto il segretario di Fi e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo all’evento “Le radici cristiane, il futuro dell’Europa. Forza Italia verso il congresso del Ppe”, in corso a Pietrelcina (Bn).