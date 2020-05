Germania, trovati i resti di un paleo-banchetto a base di elefante: un italiano a guida del team

Ritrovati in Germania i resti di un ‘banchetto preistorico’, dove il piatto principale era un elefante. Nel sito di Schoeningen e’ stato infatti rinvenuto lo scheletro quasi completo di un elefante di 300.000 anni fa, insieme a strumenti d’osso utilizzati probabilmente per cibarsene, schegge di pietra e a pochi metri di distanza delle impronte di un piccolo gruppo di elefanti. Lo spiegano sulla rivista Archaologie in Deutschland i ricercatori guidati dall’italiano Jordi Serangeli e Nicholas Conard dell’universita’ di Tubinga. Lo studio, a cui ha collaborato la Sapienza di Roma, conferma come quelle terre, nonostante il clima simile a quello attuale, fossero abitate al tempo da animali selvatici che oggi considereremmo in gran parte esotici, come cavalli, leoni, tigri dai denti a sciabola e grossi elefanti. Anche se il sito e’ in Germania, i ricercatori hanno escluso che si trattasse di un mammut. Era un Palaeoloxodon antiquus, un tipo di elefante con le zanne dritte, identificato anche in Italia. Una specie quindi diffusa non solo in ambienti caldi, ma anche molto piu’ a nord. L’elefante rinvenuto a Schoeningen mori’ probabilmente per cause naturali sulla sponda di un antico lago. Era anziano, forse una femmina, alto piu’ di 3 metri e pesante quasi sette tonnellate, con zanne lunghe oltre due metri, piu’ grande di un elefante africano dei nostri giorni. Il fatto che questi animali popolassero l’area e’ stato confermato anche dalle decine di impronte fossili ritrovate a circa 100 metri dallo scheletro. I segni conservati nelle ossa dell’elefante hanno permesso di capire che vari animali carnivori si cibarono della carcassa e che anche l’Homo heidelbergensis, antenato dell’uomo, si servi’ delle schegge per tagliare carne, grasso e tendini, e di altri strumenti ossei per riaffilare gli strumenti di pietra. “Animali che ci sembrano esotici – commenta Serangeli – hanno vissuto per centinaia di migliaia di anni in Europa. Se si sono estinti e’ per colpa dell’homo Sapiens. Se si estingueranno in Asia e Africa in futuro, sara’ sempre per colpa nostra”.