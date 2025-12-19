Gerusalemme e la Terra Santa raccontate dal vivo a Napoli. Iniziativa di Ucid, Ainc e Macs

“Gerusalemme raccontata dal vivo… una storia infinita”, è il titolo dell’incontro durante il quale Padre Gianfranco Pinto Ostuni, Commissario Generale di Terra Santa per il Sud Italia, ha raccontato i suoi anni di vita trascorsi fino a poche settimane fa a curare la comunità cristiana con tutte le difficoltà, i bisogni, le storie di questi anni di guerra; i pellegrinaggi che nonostante i tanti problemi non si sono mai fermati soprattutto da Oriente. E un ritorno che padre Gianfranco sta già organizzando per l’inizio del prossimo anno con nuovi pellegrinaggi importanti anche per sostenere le comunità. Una serata di grande potenza spirituale che si è svolta presso la Sala della Custodia di Terra Santa a Capodimonte, dove con padre Gianfranco lavora padre Quirico con l’esperienza di chi ha vissuto a Gerusalemme per oltre mezzo secolo.

L’iniziativa è stata promossa e organizzata dal fondatore dei notai cattolici (AINC) Roberto Dante Cogliandro, presidente anche dei mecenati di MACS e dall’UCID (Unione cristiana imprenditori dirigenti) con il presidente Campano Nino Apreda e Mario Percuoco, Presidente Probiviri UCID Campania con l’obiettivo di approfondire il valore simbolico, storico e religioso di una città che continua a parlare al mondo. Per qualche ora i tanti ospiti hanno vissuto idealmente in Terra Santa, un luogo dello spirito che ispira suggestioni e idee.

Francesco Villano, docente di Storia delle Religioni, ha allargato il racconto tratteggiando l’incrocio tra le tre religioni monoteiste che Gerusalemme (al Quds per i musulmani) rappresenta.

Gennaro Sangiuliano, già ministro della Cultura, ha infine tirato le conclusioni dell’incontro che ha intrecciato il passato con uno di quei tornanti decisivi della storia.

A moderare il confronto il giornalista Angelo Cirasa.

Tra i tanti in sala Mario di Costanzo, Antonio Areniello, Lina e Maurizio Bianconcini, Paolo Carbone, Giuseppe Cuomo. La serata si è conclusa sulla terrazza con il concerto dei NeaCo’ – “Neapolitan Contamination”, capitanati da Luigi Carbone seguito da un brindisi augurale.

L’iniziativa, realizzata con il sostegno di numerosi partner istituzionali e imprenditoriali, rappresenta un importante momento di dialogo, riflessione e condivisione a pochi giorni dal Natale, nel segno della pace e della cultura.

Tra i sostenitori Piero Ferrari immobiliare, Ranieri impiantistica, Leukos, Palumbo Radiologia, GSN, Nicola Maisto Eurogiardinaggio, Cavallo assicurazioni.