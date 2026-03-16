Gerusalemme, frammenti di missili nei luoghi santi della Città Vecchia

Detriti vicino ad Al-Aqsa e al Santo Sepolcro, nessun ferito

Gerusalemme, 16 mar. (askanews) – Frammenti di missili e di intercettori sono caduti nella Città Vecchia di Gerusalemme, anche vicino ad Al-Aqsa e al Santo Sepolcro, dopo una nuova raffica lanciata dall’Iran verso la città.La polizia israeliana riferisce che i detriti – alcuni di grandi dimesioni – sono stati trovati in più punti, compresi il complesso della Spianata delle Moschee, il Santo Sepolcro e il quartiere ebraico. Sul posto sono intervenuti agenti e artificieri per i controlli e la messa in sicurezza dell’area.Resti sono stati trovati anche in un parcheggio della Città Vecchia. Si tratta di una delle aree più sensibili di Gerusalemme, dove sorgono luoghi sacri per le tre religioni monoteiste. Non si segnalano feriti né vittime.