Gerusalemme, una storia infinita: a Napoli un incontro speciale dedicato alla Città Santa

Un appuntamento di grande rilievo culturale, spirituale e civile si terrà il 18 dicembre 2025, alle ore 17,30, presso la Sala della Custodia di Terra Santa a Capodimonte, in Via Capodimonte 24 a Napoli.

L’incontro, dal titolo “Gerusalemme raccontata dal vivo… una storia infinita”, è promosso da Ainc, Ucid Campania e Macs, con l’obiettivo di approfondire il valore simbolico, storico e religioso di una città che continua a parlare al mondo.

I saluti introduttivi saranno affidati a Padre Gianfranco Pinto Ostuni, Commissario Generale di Terra Santa per il Sud Italia, Nino Apreda, Presidente UCID Campania, e Roberto Dante Cogliandro, Presidente MACS.

Seguirà una tavola rotonda che vedrà protagonisti autorevoli rappresentanti del mondo culturale, accademico e istituzionale: Giancarlo Abete, già presidente Ucid nazionale; Don Tonino Palmese, assistente Ucid; Mario Perucco, Presidente Probiviri Ucid Campania; Gennaro Sangiuliano, già Ministro della Cultura; Eike Schmidt, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte; Francesco Villano, docente di Storia delle Religioni. A moderare il confronto sarà il giornalista Angelo Cirasa.La serata si concluderà sulla terrazza con il concerto dei NeaCo’ – “Neapolitan Contamination”, seguito da un brindisi augurale.

L’iniziativa, realizzata con il sostegno di numerosi partner istituzionali e imprenditoriali, rappresenta un importante momento di dialogo, riflessione e condivisione a pochi giorni dal Natale, nel segno della pace e della cultura.