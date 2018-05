Gesac, accordo con Handler: Capodichino primo aeroporto italiano con bus elettrici per il trasporto passeggeri

Grazie ad una partnership tra Gesac ed Handler (società che gestiscono i servizi di assistenza a terra per conto delle compagnie aeree) Napoli sarà il primo aeroporto in Italia ad utilizzare bus intercampo elettrici per il trasporto passeggeri su pista e piazzali. Il progetto di mobilità sostenibile è stato presentato oggi assieme a tutti gli indicatori del Bilancio di sostenibilità di Gesac – società di gestione dell’aeroporto di Napoli – in occasione della tappa partenopea del Festivalnazionale per lo Sviluppo Sostenibile promosso dall’Asvis – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e organizzato da Confindustria, svoltosi all’Unione Industriali di Napoli. Per Armando Brunini, amministratore delegato Gesac Spa, società di gestione dell’aeroporto di Napoli, “siamo orgogliosi che il sistema aeroportuale napoletano stia al passo con i tempi e che, grazie all iniziativa messa in campo con GH Italia, Napoli diventi il primo aeroporto in Italia ad utilizzare bus intercampo elettrici per il trasporto passeggeri”.

Gh Italia, handler storico dello scalo di Napoli che opera in 14 scali italiani, ha aderito da subito al bando del progetto, che prevede la sostituzione dell’attuale parco bus inter-campo con 9 bus elettrici (I nuovi bus dovrebbero essere disponibili a partire dalla prossima stagione invernale) ed inoltre la società di handling ha chiuso un accordo di fornitura per il rinnovo dell’intero parco mezzi di rampa (scale, trattori, nastrini) sostituendoli con quelli ad emissioni zero.

“Su Napoli è stata attivata una importante sinergia tra handler e gestore aeroportuale per un progetto innovativo a cui abbiamo aderito perché crediamo nella sostenibilità. Siamo soddisfatti che Napoli, dove siamo operatori storici, rappresenti il primo aeroporto con dotazione di mezzi elettrici e prevediamo in futuro di estendere il progetto anche agli altri scali in Italia in cui operiamo”, ricorda Paolo Zincone, amministratore delegato Gh Italia.