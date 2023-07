Gestionale per appuntamenti, come funziona e vantaggi per professionisti e clienti

Internet è diventato un veicolo importantissimo per pubblicizzare un’attività e per gestirla in maniera ottimale. Ci sono diverse applicazioni da poter utilizzare per la propria professione come un gestionale per appuntamenti.

L’importanza di avere un gestionale per appuntamenti

Secondo sondaggi e statistiche ormai acclarate, quotidianamente milioni di persone utilizzano il web per ottenere informazioni per le più disparate esigenze. In particolare, usando il proprio smartphone oppure un PC desktop, ci si mette alla ricerca di professionisti di qualsiasi ambito come avvocati, commercialisti, esperti di marketing e così via.

Le ricerche non sono soltanto rivolte all’esigenza di scoprire quali professionisti sono presenti in una città oppure in una zona geografica più ampia, ma anche i servizi offerti e la possibilità di prenotare un appuntamento in sede.

Questa è la nuova frontiera che permette a uno studio di commercialista, di ingegneria oppure uno studio legale di avere visibilità e di essere contattato con maggior frequenza da clienti alla ricerca di servizi di assistenza e consulenza.

Investire sulla realizzazione di un sito che dia tutte le informazioni necessarie e soprattutto nell’applicazione come potrebbe essere un gestionale per appuntamenti significa poter ampliare il bacino di utenza dei propri clienti e fidelizzare nel tempo.

Tra l’altro, un gestionale per appuntamenti è uno strumento che permette di semplificare la vita a professionisti che tranquillamente non dovranno occuparsi più degli appuntamenti ma soltanto controllare di volta in volta gli impegni.

Come funziona un gestionale per appuntamenti

Si tratta di un sistema innovativo che viene utilizzato attraverso Internet, che permette un’ampia gamma di funzionalità. Innanzitutto c’è da dire che è un prodotto customizzabile al 100% e quindi si può facilmente personalizzare rispetto all’attività svolta.

Il professionista può di volta in volta visualizzare il calendario delle prenotazioni fruendo di un servizio che permette di avere una visuale di appuntamenti quotidiani su quelli settimanali oppure su quelli mensili in maniera tale da organizzare al meglio il tutto.

Si può consentire all’utente di avere un ambiente semplice e intuitivo da utilizzare per consultare gli orari disponibili e inserire un’interessante opzione aggiuntiva come la forzatura orario.

In pratica attraverso il gestionale si può palesare l’esigenza di prevedere l’appuntamento in un determinato periodo di tempo per questioni private. Inoltre la prenotazione può essere caratterizzata anche da una serie di informazioni aggiuntive circa l’oggetto della consulenza e riportare una specifica richiesta da parte del cliente.

Tra l’altro, in caso di modifiche oppure di ulteriori richieste, è possibile fruire del servizio di comunicazione attraverso email oppure sms per fare in modo che l’informativa arrivi in maniera diretta e sia immediatamente visualizzabile.>

Dal proprio canto può prevedere una serie di filtri per agevolare la prenotazione e anche inserire una lista di attesa per gli utenti.

Un gestionale per appuntamenti di buona qualità è anche quello che offre l’opportunità per il professionista di consultare periodicamente le statistiche relative alle prenotazioni conoscendo i periodi in cui sono più frequenti e quelli nei quali ci sono minori esigenze per i clienti.

La prenotazione può essere anche annullata cliccando semplicemente sull’apposito tasto e tra l’altro si possono configurare ulteriori servizi molto importanti come il pagamento on-line, gestire delle attività in videoconferenza e ulteriori moduli opzionali come la visibilità riservata un modulo per questione di marketing, per conoscere eventi e capire anche quello che vogliono dal servizio. Insomma, un prodotto particolarmente utile che può essere customizzato in ogni aspetto.

Conclusioni

Per consentire ai propri clienti di prenotare un appuntamento in un determinato giorno, i professionisti di qualsiasi settore come commercialisti, avvocati e non solo possono utilizzare un comodo gestionale per appuntamenti.

Una vera e propria agenda online con cui si interagisce con il cliente e che può essere vista come una sorta di segretaria da consultare in qualsiasi luogo e momento.