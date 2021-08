Gestione aziendale: i vantaggi di un software gestionale ERP

Se in passato i software gestionali ERP erano sfruttati quasi esclusivamente dalle grandi realtà imprenditoriali, oggi sono disponibili in commercio soluzioni versatili e modulari, che permettono di trovare lo strumento adatto a ogni realtà. È comunque nell’impresa media o grande che il gestionale ERP permette di ottenere maggiori vantaggi, offrendo degli strumenti adatti all’utilizzo quotidiano. Vediamo cos’è un software gestionale ERP e quali sono le risorse che offre alle aziende.

Cos’è un software ERP

ERP è, come si può facilmente desumere, un acronimo che sta per Enterprise Resource Planning, ossia pianificatore delle risorse d’impresa. Sostanzialmente un software ERP si utilizza per gestire tutti i processi di un’azienda e per pianificare le spese. Questo permette di avere costantemente il polso della situazione per quanto riguarda le risorse impiegate, in modo da poter limitare gli sprechi, evitare errori e distrazioni, valutare le scelte future per migliorare la performance aziendale. Si tratta di gestire tutti i processi coinvolti quotidianamente nell’attività di un’azienda con un singolo strumento, che quindi qualsiasi divisione può utilizzare, in modo da riuscire a tenere conto di tutte le variabili che ogni giorno entrano in campo.

I vantaggi di un buon software ERP

Il principale vantaggio offerto da un software ERP consiste nella possibilità di ottimizzare tutti i processi che si svolgono ogni giorno in azienda. Sembra una frase astratta, mentre in realtà si tratta di risparmiare quotidianamente: tempo, denaro, risorse, lavoro. Lo si fa monitorando tutti i processi, in ognuna delle loro fasi. I software ERP oggi disponibili in commercio sono poi modulabili sulle reali necessità di ogni singola azienda, in modo che ognuna possa approfittare dello strumento che più le si addice. Anche perché non tutte le attività imprenditoriali si svolgono nella medesima modalità o sono composte da tante diverse divisioni, anzi. In questo modo anche la PMI può approfittare di questo tipo di strumento, per monitorare l’attività quotidiana, verificare se i processi sono svolti in modo adeguato, programmare attività per il futuro o modifiche di quelle già in atto.

Le caratteristiche di un ERP valido

L’offerta disponibile in commercio, per quanto riguarda i software ERP, è molto ampia; per questo è bene essere consapevoli di quali siano le caratteristiche essenziali di un programma di questo tipo. Un buon software, ERP o di altro genere, oggi deve essere intuitivo e semplice da utilizzare anche a prima vista. È ormai finito il tempo dei programmi che necessitavano di varie ore di corso per poterli anche solo avviare. Oltre a questo è molto utile la funzionalità trasversale di più strumenti, che vivano all’interno dello stesso ambiente. Pensiamo ad esempio alla gestione del magazzino, al controllo dei processi, alla verifica dei costi, al CRM e alla gestione della contabilità ordinaria. Oltre a questo si possono trovare in commercio software ERP che consentono di personalizzare al massimo i pacchetti disponibili, ampliando l’attività a nuove divisioni o eliminando alcuni strumenti superflui. I migliori programmi offrono anche alcuni automatismi, ad esempio per quanto riguarda la pianificazione di determinate attività. Trovare un software ERP che offre tutte queste caratteristiche permette di sfruttare al massimo il programma, in ogni attività aziendale.