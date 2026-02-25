Gestione del rischio, Sannio Valley e Imprenditore Corazzato fanno squadra

Sannio Valley e Imprenditore Corazzato in partenariato per portare la cultura della gestione del rischio come leva di crescita per le imprese del territorio

Imprenditore Corazzato, realtà specializzata nella consulenza indipendente per la gestione del rischio e la protezione patrimoniale, e Sannio Valley, da sempre impegnata nella promozione dello sviluppo economico e sociale del Sannio e delle aree interne, annunciano la firma di un accordo di partnership.

L’obiettivo è diffondere consapevolezza sul tema della gestione del rischio tra imprenditori, professionisti e piccole imprese del territorio. Un tema che spesso resta in secondo piano rispetto alla gestione quotidiana dell’azienda.

Imprenditore Corazzato, fondata da Michael Vendemini e Romeo Ricci, metterà a disposizione competenze ed esperienza nella diagnosi e gestione dei rischi secondo lo standard internazionale Iso 31000, con incontri formativi dedicati a imprenditori e professionisti del territorio.

Si tratta di guardare l’azienda nel suo insieme: operatività, patrimonio, continuità in caso di imprevisti. L’obiettivo è accompagnare gli imprenditori verso decisioni più consapevoli. La diagnosi permette di distinguere i rischi da trasferire a un’assicurazione da quelli che l’impresa può gestire in autonomia e di individuare quelli che vanno ridotti o evitati.

Michael Vendemini ha dichiarato: «Nel Sannio ci sono arrivato per amore e ho scelto di restare per la qualità della vita e per i valori delle persone che ho incontrato. Inoltre, è un buon posto per crescere i miei figli. Seguiamo clienti in tutta Italia, ma avere una base qui mi permette di contribuire anche alla crescita di questo territorio. Negli anni ho visto troppi imprenditori scoprire i propri rischi solo quando era tardi per gestirli. Collaborare con Sannio Valley significa poter cambiare questa dinamica: aiutare chi fa impresa qui a vedere l’incertezza non come qualcosa da temere, ma come qualcosa da conoscere. Un imprenditore che conosce i propri punti scoperti, con numeri chiari alla mano, prende decisioni con più lucidità».

Carlo Mazzone, presidente di Sannio Valley, ha espresso soddisfazione per il partenariato: “Il tessuto imprenditoriale del Sannio è fatto di persone che investono energia, competenze e risorse per creare valore. Accogliere nella nostra rete una realtà come Imprenditore Corazzato significa offrire uno strumento concreto per affrontare un tema che incide sulla competitività delle aziende. Si tratta di costruire realtà più solide, capaci di affrontare l’incertezza, in particolare nei tempi che stiamo vivendo, come opportunità”.

In un contesto economico sempre più complesso, diffondere la cultura del rischio significa rafforzare il tessuto imprenditoriale e contribuire alla sostenibilità delle imprese nel tempo, a beneficio dell’intero territorio. Parlare di rischio non significa evocare scenari negativi, ma assumersi la responsabilità di conoscere e governare ciò che può incidere sul futuro di un’impresa e delle persone che la fanno vivere.