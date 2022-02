“Get it!”, al via la Call For Impact 2022: supporto ai team di aspiranti imprenditori

Al via la nuova call per idee e start-up “Get it! – Percorso di Valore” il programma di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, Cariplo Factory e Fondazione Cariplo nato nel 2018 con l’obiettivo di supportare iniziative imprenditoriali ad alto impatto, attraverso l’offerta di strumenti di capacity building e capitale paziente. La call è stata ufficialmente aperta nel corso di un evento che si è svolto nell’ambito del Social Innovation Campus – organizzato a Mind da Fondazione Triulza – e al quale hanno partecipato Sabina Siniscalchi, consigliere di Fondazione Triulza e Presidente di Oxfam Italia; Francesco Surace, responsabile Comunicazione della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore; Rinaldo Canzi, Investment manager della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore;Danila Zammitti, head of Impact Innovation di Cariplo Factory; Simona Rombo, Founder di Kazaam Lab; e Francesca Gentile co-founder di Alchemilla. Ad oggi, Get it! ha messo in campo 2,6 milioni di euro realizzando 11 “Call for Impact”, raccogliendo 1.026 candidature, finanziando 64 percorsi di empowerment su tutto il territorio nazionale e investendo complessivamente 585 mila euro in 14 startup. Dal 2018, per supportare l’ecosistema dell’imprenditoria innovativa, il programma ha contrattualizzato 17 incubatori e acceleratori accreditati in tutt’Italia, erogando 665 mila euro per i percorsi di empowerment offerti.

La Call For Impact 2022 offrirà ai team di aspiranti imprenditori e innovatori la possibilità di candidarsi a uno dei 2 round di selezione, previsti dal bando continuativo – rispettivamente il primo entro il 5 aprile e il secondo entro il 5 ottobre 2022. La call prevede anche la possibilità di un rimborso forfettario per le spese di partecipazione sostenute dalle start-up – pari a 3.500 euro – il cui obiettivo è favorire l’accesso ai percorsi di incubazione/accelerazione e mentorship a tutte le iniziative meritevoli che incontrano difficoltà economiche nella partecipazione. Per gli aspiranti imprenditori è infine prevista la partecipazione a un Investor Day annuale che consentirà alle 2 migliori start-up di Get it! di ricevere un investimento in equity fino a 50 mila euro da parte della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore e di entrare in contatto con altri programmi e investitori impact anche internazionali, tra cui MazeX, l’acceleratore portoghese promosso da Fondazione Gulbenkian, e Doen. Durante l’evento di presentazione, i partner del programma hanno dato voce a due iniziative che hanno concluso con successo i percorsi di accelerazione offerti da Get it!, beneficiando di un investimento: Kazaam Lab, start-up che ha ideato una piattaforma di big data analytics e AI per la medicina di precisione, e Alchemilla, cooperativa sociale che si occupa di progetti pedagogici rivolti ai minori attraverso l’utilizzo dell’arte, del teatro e delle nuove tecnologie digitali. Alchemilla ha partecipato con successo a InnovaMusei | Call Get it!, bando nato dalla collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Unioncamere Lombardia, con il supporto di Cariplo Factory e Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, per incentivare l’innovazione in campo museale, sostenendo le istituzioni culturali territoriali e le imprese culturali e creative (ICC) in un percorso di crescita e sviluppo, anche dal punto di vista della trasformazione digitale. “Get it! continua a essere un programma emblematico e un tassello fondamentale nell’approccio integrato all’innovazione sociale promosso da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, in collaborazione con Cariplo Factory e Fondazione Cariplo – ha detto Marco Gerevini, consigliere di amministrazione della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore – Risponde pienamente alla volontà della nostra Fondazione di fornire un ampio ventaglio di strumenti e servizi a supporto dell’imprenditoria sociale innovativa, riequilibrando l’offerta di competenze e capitali sul mercato e intervenendo in tutti gli stadi del ciclo di vita delle imprese. Nello specifico, la call for impact tradizionale ci consente di accompagnare le start-up lungo un percorso di crescita all’interno dell’ecosistema di incubatori, acceleratori, mentor, investitori, aziende e istituzioni”.