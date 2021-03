“Get it!”, innovatori e startup a impatto sociale: aperte le candidature alla nuova call for impact

Sono aperte le candidature alla Call for Impact 2021 di Get it!, il programma di capacity building e impact investment readiness promosso da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore in partnership con Cariplo Factory.

Il programma offre percorsi di incubazione/accelerazione e mentorship su misura e della durata di 3+3 mesi per incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove start-up in grado di rispondere alle crescenti sfide sociali, ambientali o culturali.

La Call For Impact è aperta a team di innovatori e/o start-up con al proprio interno almeno una persona di età inferiore ai 35 anni e che generino un impatto sociale, ambientale o culturale.

I partecipanti inoltre accederanno a un Investor Day annuale che consentirà alle migliori startup di Get it! di ricevere un investimento in equity fino a 40.000 euro e di entrare in contatto con altri programmi e investitori internazionali.

Il bando è aperto continuativamente fino al 5 febbraio 2022, con valutazione delle candidature previsto ogni 3/6 mesi. La prima scadenza (cut-off) di valutazione è prevista per l’8 aprile 2021.