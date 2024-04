Getra compie 75 anni, Zigon presenta alla stampa le nuove linee strategiche

Investimenti, partnership, internazionalizzazione, sostenibilità, occupazione e welfare aziendale. In occasione del 75esimo compleanno di Getra, tra i leader italiani nella progettazione, produzione e fornitura di trasformatori di potenza, trasformatori di distribuzione e soluzioni di interconnessione per la rete elettrica, il presidente Marco Zigon presenta alla stampa le nuove linee strategiche del Gruppo. L’appuntamento è per lunedì 15 aprile, ore 11, a Napoli, presso la sede di Matching Energy Foundation, in via Giuseppe Martucci numero 72.