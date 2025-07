Ghana, Plastprintpack 2025: l’Ice porta le imprese italiane ad Accra

L’Agenzia Ice organizza il Padiglione nazionale italiano a Plastprintpack Ghana 2025, in collaborazione con Amaplast (Associazione nazionale costruttori macchine e stampi per l’industria della plastica e della gomma), Ucima, Anima e Acimga (Associazioni di riferimento per le tecnologie inerenti rispettivamente confezionamento e imballaggio, trasformazione alimentare e printing e converting). Plastprintpack Ghana, che si svolgerà dal 28 al 30 ottobre ad Accra, si tiene ogni due anni in alternanza con Plastprintpack West Africa, è uno degli eventi più rilevanti dell’Africa Occidentale per la filiera dell’industria della plastica, packaging e del printing. Il Padiglione Italia includerà le tecnologie per l’intero processo di imballaggio, dalla creazione dell’involucro al suo riempimento: si presenterà come una vetrina dell’eccellenza made in Italy, e rappresenterà un “one-stop-shop” per i clienti locali, semplificando le loro decisioni di investimento. Nel 2023, la fiera ha registrato la presenza di 63 espositori e 939 visitatori. Le forniture italiane ai trasformatori ghanesi hanno totalizzato nel 2024 circa 900 mila euro; il record storico era stato registrato nel 2021, con un totale di 7,3 milioni, di cui 2 milioni di macchine per formare e modellare e 1,4 di estrusori.