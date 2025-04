Ghigo Renzulli porta “Dizzy” in tour: a Napoli live al Teatro Bolivar il 10 aprile

di Alessandra Del Prete

Dopo oltre quarant’anni di carriera e mille metamorfosi sonore, Ghigo Renzulli torna con un nuovo album che è molto più di una semplice pubblicazione discografica: è un manifesto, un’esperienza sensoriale, una dichiarazione d’identità. Si intitola “Dizzy” – parola che in inglese significa “vertiginoso” – e sarà disponibile dal 29 novembre 2024 in CD e vinile, mentre dal 6 dicembre approderà su tutte le piattaforme digitali, proprio nel giorno del 44° anniversario del primo concerto dei Litfiba.

L’uscita dell’album sarà seguita da un tour di presentazione che prenderà il via nel 2025 con sei tappe in tutta Italia. Tra queste, la data napoletana del 10 aprile al Teatro Bolivar, un’occasione unica per vivere dal vivo l’intensità di questo nuovo progetto strumentale. Le altre date sono:

1° febbraio – Alchemica , Bologna

6 febbraio – Defrag , Roma

8 febbraio – Legend , Milano

17 aprile – Druso , Bergamo

18 aprile – Santomato Live Club, Pistoia

“Dizzy” è il secondo capitolo del progetto No_Vox, nato per dare voce agli strumenti, senza la necessità di parole. Un album strumentale fatto di 15 brani che si muovono con eleganza e forza tra atmosfere sospese, esplosioni elettriche e momenti di pura introspezione. Il suono, sempre riconoscibilissimo, è arricchito dal contributo di 14 musicisti, che danno vita a un paesaggio sonoro ricco, stratificato e profondamente evocativo.

“Tutte le mie ispirazioni musicali e culturali sono rappresentate”, racconta Ghigo. “Le atmosfere passano, in maniera vertiginosa, da momenti rilassati e pacati ad altri forti e potenti, con una grande ricchezza di melodie.”

Brani come Terra Blues, Engelcord Suite, Strano Fiore o Abusey Junction raccontano senza parole, lasciando che sia la chitarra di Ghigo a guidare il viaggio. Non mancano le sorprese: nella tracklist figurano anche quattro bonus track in versione 2024, tra cui Texana, Alcazaba, La grande notte e Il canto dei vivi.

Per chi ha amato i Litfiba e ha seguito Renzulli nei suoi percorsi solisti, “Dizzy” rappresenta un ritorno autentico e allo stesso tempo una nuova partenza. Un lavoro che conferma la sua capacità di reinventarsi, pur restando sempre fedele alla sua inconfondibile poetica musicale. E che, dal vivo, si annuncia come un’esperienza da non perdere, soprattutto nella suggestiva cornice del Teatro Bolivar di Napoli.