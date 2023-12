Già sul Ponte di Messina sventola bandiera bianca?

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 23 novembre all’interno della rubrica Spigolature

di Ermanno Corsi

Nessuno se lo augura o ci spera, ovviamente. Ma sono molti gli scricchiolii che lasciano intravvedere -o rendono evidenti- inciampi e incertezze, ripensamenti o manomissioni e “atti d’imperio” che gettano ombre oscure sull’auspicato “corridoio” che, “attraversando” non solo virtualmente il Mediterraneo e gran parte dell’Europa, potrebbe congiungere Palermo e Reggio Calabria alla Scandinavia. Forse mai, sulla progettata (o auspicata) costruzione del Ponte che dovrebbe unire Isola e “Stivale” (mari Tirreno e Ionio, comuni di Messina e Villa San Giovanni), tanta è stata la polemica insorta e che non accenna a fermarsi. Probabilmente perché sono troppe le domande formulate che ancora non ricevono risposte del tutto adeguate, convincenti e “liberatorie”?

SCONTRO DI POTERI. E’ quello in atto tra Governo e due Regioni meridionali. Prende corpo nel momento in cui la manovra per il Bilancio predisposto -e da approvare entro questo nostro 2023- si intreccia con il progetto “Ponte”. Si scopre che servono nuove rIsorse a causa degli emendamenti che i partiti hanno presentato. Scatta così la rimodulazione dei conti per lo “Stretto”. Dal fondo per lo sviluppo e la coesione vengono prelevati “d’autorità” 2,3 miliardi. Ben 1,6 dai conti di Sicilia e Calabria a danno di sanità, aspettative comunali, autostrade. Se l’operazione riduce così, abbastanza sensibilmente, gli oneri a carico dello Stato, aggrava di conseguenza le condizioni sociali delle due Regioni. ”Decisione non prevista e tantomeno concordata”, reagisce Renato Schifani (Forza Italia) a capo di quella siciliana: ”Salvini deve restituirci quello che ci toglie”. Altrettanto determinato, nella sua critica, Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro città capoluogo della Calabria. Per lui è inevitabile un referendum consultivo. Tra sdegno e ironia, dichiara: ”Come i faraoni dell’antico Egitto che impegnavano risorse immani per costruire le ambiziose piramidi, così il leader della Lega rastrella con ogni mezzo i soldi per un’opera che la Calabria non ha mai voluto e cercato”. Contro il vicepremier l’accusa di rastrellare tutte le risorse disponibili anche a costo di privare la già debole Calabria degli strumenti finanziari occorrenti a sostenere il proprio futuro: ”Il vicepremier si costruisca il suo giocattolo con i soldi della Padania”.

SALVINI SI DIFENDE. Il progetto “cammina secondo i tempi stabiliti”. Inizio dei lavori entro il 2024.Il Ponte “sarà un moltiplicatore economico che oggi molti faticano a capire”. I 12 miliardi preventivati servono anche per realizzare 12 chilometri di strade e 20 di ferrovie siciliane e calabresi: ”Come si vede, guardiamo al futuro: per questo l’Unione Europea interverrà con una quota di co-finanziamento”. Che siano coinvolte direttamente anche le due Regioni “appare ora del tutto naturale”. Basteranno queste dichiarazioni “istituzionali” del vicepremier a guardare con più fiducia alla grande opera di cui si parla da molti decenni? Ulteriori punti di domanda: la posa della prima pietra (prima delle elezioni regionali cui seguiranno quelle europee), sarà soltanto un atto simbolico o i lavori proseguiranno celermente secondo un ritmo cadenzato peraltro non ancora stabilito? Il contributo dell’Europa perché tarda tanto ad essere quantificato?

Il PONTE FRA I SI’ E I NO. Consenso e dissenso appaiono trasversali. Nel Centrodestra la premier Meloni è cauta. Antonio Tajani vicepremier è molto perplesso, mentre i colleghi deputati forzisti Daniela Ternullo e Tommaso Calderone (presiede la Commissione bicamerale Insularità) ritengono inammissibile “che venga posto a carico della Sicilia una ulteriore parte della somma necessaria”). Il più lanciato, fino a mettere nel progetto “tutta la sua faccia e la sua credibilità”, resta ovviamente il vicepremier e ministro delle Grandi Infrastrutture. Cauti e in problematica posizione di attesa, i parlamentari del Pd e di Italia Viva. Parlano invece di “rapina ai cittadini calabresi e siciliani” i Cinque Stelle: ”Si spostano risorse come venivano spostati a suo tempo i carrarmati di Mussolini”.

IN ATTESA DEL TRICOLORE. Verrebbe issato al via dei lavori. Ma il cielo sull’auspicato Ponte è così pieno di nuvole che lascerebbero trasparire una inquietante e minacciosa “bandiera bianca…”.