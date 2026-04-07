Giacinto Carullo nuovo amministratore delegato del gruppo ALA

Giacinto Carullo nominato amministratore delegato del gruppo ALA. Laureato in Ingegneria Meccanica e in possesso di un Master in Procurement & Supply Chain Management conseguito presso la POLIMI Graduate School of Management di Milano, vanta oltre vent’anni di esperienza in aziende di primo piano nei settori Automotive e Aerospace & Defense, sia in Italia che all’estero. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Italia, Germania e Stati Uniti, lavorando per realtà come Denso (Toyota Group), Magneti Marelli e Fiat/FCA/Stellantis. Nel 2013 è entrato in Leonardo, dove dal 2020 ha guidato a livello globale la funzione Procurement & Supply Chain. In questo ruolo ha contribuito in modo significativo alla trasformazione digitale dei processi, all’evoluzione dei modelli di collaborazione con i fornitori e allo sviluppo di iniziative orientate alla sostenibilità e alla resilienza operativa.