Giacomo Cirulli gestirà l’accorpamento delle Diocesi Alife-Caiazzo e Teano-Calvi

Prosegue il processo di accorpamento di alcune diocesi italiane iniziato nel 2019. Papa Francesco nomina vescovo di Alife-Caiazzo monsignor Giacomo Cirulli, dal 2017 pastore di Teano-Calvi, unendo in persona Episcopi le due diocesi campane. Monsignor Cirulli, 69 anni, originario di Cerignola (Foggia), laureato in Medicina, ha compiuto il cammino di formazione al sacerdozio nell’Almo Collegio Capranica di Roma, conseguendo il Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. Ordinato sacerdote nel 1982 per la diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, nel 1984 ha ottenuto la Licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico a Roma. Nella sua diocesi e in Puglia ha ricoperto numerosi incarichi.