Giacomo Trovato, doppio incarico nella stanza dei bottoni di Genertel

Giacomo Trovato è il nuovo amministratore delegato e direttore generale di Genertel, con effetto dal 21 maggio 2024. Il manager, laureato in Economia Internazionale all’Università Bocconi di Milano e con un MBA al MIT di Boston, è stato negli ultimi 5 anni Country Manager per l’Italia e il Sud Est Europa di Airbnb. In precedenza, dopo un’esperienza in consulenza strategica presso Kearney, ha ricoperto il ruolo di Direttore Commerciale nella società assicurativa Genworth Financial, di Direttore Prodotti in CheBanca! e ruoli di responsabilità crescente In Amazon fino a guidare la divisione Consumer Electronics in Italia e Spagna.