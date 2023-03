Giallo a Lucca, coppia trovata morta in casa: non ancora individuate le cause del decesso

I corpi senza vita di un uomo e una donna sono stati trovati nella serata di ieri in una abitazione di via del Brennero in localita’ Piaggione, alle porte di Lucca. Non e’ ancora chiaro cosa ne ha provocato la morte, visto che sul corpo di entrambi non sono presenti ferite o traumi di alcun genere ne’ sembra che vi siano state esalazioni di monossido di carbonio, ipotesi inizialmente presa in considerazione per la presenza di una vecchia stufa all’interno dell’abitazione dove si e’ consumata la tragedia. I corpi di Stefano Marchesi, 62 anni, e Antonella Novelli, 60 anni, sono stati trasferiti all’obitorio dell’ex ospedale di Campo di Marte in attesa dell’autopsia che dovra’ chiarire le cause del doppio decesso. A scoprire i corpi delle due persone e’ stata la figlia della donna, che era andata a trovare la madre ma che l’ha trovata gia’ senza vita presumibilmente da tempo. L’ultima volta che i due erano stati visti insieme, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti coordinati dalla pm Elena Leone, era stato domenica sera. Poi dei due si erano perdute le tracce. Fino al tragico ritrovamento di ieri sera.