Milano, 1 set. (AdnKronos) – Una donna di 59 anni è stata trovata morta in casa a Milano stanotte, con ferite di arma da taglio sul corpo. La polizia è intervenuta, intorno alle 2, in via San Giacomo, chiamata dal 118 e dal 115 dalla figlia della donna che non riusciva ad aprire la porta dello stabile per rientrare in casa. Al vaglio degli inquirenti la posizione del marito.