Non uscivano di casa da qualche giorno e non rispondevano al campanello. I vicini, allarmati, hanno chiamato i vigili del fuoco per forzare la porta d’ingresso dell’appartamento. Quindi la macabra scoperta. Una donna di 95 e il figlio 67 anni sono stati trovati privi di vita. Ignote, al momento, le cause della loro morte. Indaga il Commissariato di Posillipo. Non si esclude alcuna ipotesi.