Un uomo di 69 anni è stato trovato morto nella sua auto in via Battista Bardanzellu, nella zona Colli Aniene, a Roma. L’uomo è stato trovato nudo ma sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. Secondo quanto si apprende il decesso sarebbe dovuto a un attacco cardiaco. Nell’auto sono stati trovati sia i vestiti che gli oggetti personali. La scomparsa era stata denunciata ieri sera dai familiari. Le indagini sono a cura del commissariato di polizia San Basilio.