Giampaolo Cantini è il nuovo Segretario generale degli Affari Esteri dell’Ordine di Malta

È l’Ambasciatore Giampaolo Cantini il nuovo Segretario generale degli Affari Esteri del Sovrano Militare Ordine di Malta. Ha assunto il suo incarico ieri e lavorerà alle dirette dipendenze del Gran Cancelliere Riccardo Paternò di Montecupo nella sede del Gran Magistero – il governo dell’Ordine di Malta – a Roma. Il nuovo Segretario generale, informa l’Ordine di Malta, succede all’Ambasciatore Stefano Ronca che ha servito l’Ordine di Malta in quel ruolo dal 2014 e che continuerà a svolgere il suo incarico di Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Repubblica italiana. ”Insieme all’Ambasciatore Ronca, Riccardo Paternò di Montecupo ha personalmente ringraziato per la loro dedizione e l’importante contributo dato al consolidamento della diplomazia umanitaria dell’Ordine di Malta gli Ambasciatori Daniele Verga e Giuseppe Morabito che lasciano i loro incarichi di Consiglieri diplomatici del Gran Cancelliere”, fa sapere una nota. Giampaolo Cantini è entrato nel servizio diplomatico italiano nel 1983: ha lavorato in Etiopia, alla Missione italiana presso le Nazioni Unite a New York, presso l’Ambasciata italiana a Washington. Profondo conoscitore del mondo mediorientale, Cantini è stato Ambasciatore in Algeria, console generale a Gerusalemme e Ambasciatore in Egitto.È stato direttore della Cooperazione italiana allo sviluppo dal 2013 al 2016. Ha lasciato il Ministero degli Affari Esteri italiano alla fine del 2021.