Giampiero Castaldo eletto nella giunta della Camera di commercio di Napoli

Nel Consiglio della Camera di commercio di Napoli entrano gli imprenditori Giuseppe Danzi (per il commercio), e Giampiero Castaldo (industria). Dopo aver formalizzato le nomine, il Consiglio (convocato stamattina dal presidente Ciro Fiola nel Palazzo della Borsa) ha eletto in Giunta a larga maggioranza, e a scrutinio segreto, lo stesso Castaldo.

Imprenditore dell’industria dolciaria da circa 40 anni, con relazioni e premi internazionali, Giampiero Castaldo siederà nella squadra di Governo, si legge in un comunicato diffuso dall’ente camerale, “completando la rappresentanza dei settori produttivi dell’economia”. “Un lungo applauso – prosegue la nota – ha accompagnato l’imprenditore al suo indirizzo di saluto alla folta platea. Castaldo, nel dirsi onorato per il ruolo riconosciutogli, ha assicurato il massimo impegno a rappresentare e dare voce al tessuto imprenditoriale della provincia di Napoli”.

Sempre oggi sono state avviate, fa sapere l’ente, “le procedure per la stesura del bilancio consuntivo e di assestamento che passeranno al vaglio del nuovo Consiglio Camerale entro giugno” e la cui approvazione consentirà di sbloccare “importanti risorse per la realizzazione di azioni di aiuto alle imprese”.

“Saranno pubblicati a brevissimo alcuni bandi per consentire alle imprese adeguamenti ormai indispensabili a sopravvivere a questa drammatica fase che ci accompagnerà fino ad autunno inoltrato” – ha inoltre affermato il presidente Ciro Fiola –. La Giunta sarà ora chiamata con il completamento della rappresentanza industriale a lavorare alacremente per mettere in campo azioni concrete di sostegno”. La Camera di commercio di Napoli è il terzo ente d’Italia per numero di imprese aderenti (340 mila).