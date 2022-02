Giampiero De Angelis presidente e managing partner di Ria Grant Thornton

Giampiero De Angelis è stato nominato presidente e managing partner di Ria Grant Thornton Spa. Con oltre 35 anni di attività nel settore della revisione contabile, secondo quanto riporta una nota De Angelis è esperto di revisione su aziende di medie e grandi dimensioni nei comparti della produzione industriale dei servizi, in aziende pubbliche e private. Attualmente è componente del consiglio di disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli dove ha anche ricoperto il ruolo di Consigliere. L’assemblea ordinaria dei soci di Ria Grant Thornton SpA, si legge, ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 agosto 2021 e ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione per prossimo triennio. Il consiglio eletto è composto dai soci Giampiero De Angelis, presidente e managing partner, Sandro Gherardini, vicepresidente, Marco Bassi, vicepresidente, Michele Milano e Michele Dodi consiglieri. “Un ringraziamento per l’attività svolta al presidente e a tutti gli amministratori del Consiglio uscente, e un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio di amministrazione”, ha affermato De Angelis.