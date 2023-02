Gian Carlo Blangiardo verso il mandato bis all’Istat

Gian Carlo Blangiardo resta alla presidenza dell’Istat, l’Istituto nazionale di statistica. Il suo mandato, scaduto il 3 febbraio, è al momento automaticamente prorogato. Ma il Governo lavora a un incarico bis. Lo dimostra il fatto che è inserito nel Milleproroghe un emendamento pensato apposta per Blangiardo. Una norma che proroga fino al 31 dicembre 2026 la norma che vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali o direttivi a lavoratori in pensione. Ed è proprio il caso del presidente dell’Istat. Blangiardo ha un passato come professore ordinario di Demografia all’università Bicocca di Milano. Nel 2019 viene nominato a capo dell’Istat, incarico che ricopre a titolo gratuito.