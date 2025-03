Gian Domenico Auricchio confermato al vertice di Unioncamere Lombardia

Il Consiglio straordinario di Unioncamere Lombardia ha confermato per acclamazione Gian Domenico Auricchio come presidente dell’Unione regionale. La nuova carica – si legge in una nota di Unioncaemere Lombardia – si configura a conclusione degli accorpamenti previsti dalla Riforma, che determina il nuovo assetto del sistema camerale lombardo con 7 Camere di commercio e Unioncamere Lombardia. “Con Auricchio abbiamo sempre lavorato in piena sintonia, con l’obiettivo comune di rendere ancora più forte il nostro sistema imprenditoriale non solo in Italia, ma a livello internazionale”, commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in missione in Sudamerica. “Complimenti e buon lavoro”, aggiunge il governatore.