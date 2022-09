Gian Luca Santi, amministratore non esecutivo di Bper Banca e componente il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, rassegna le dimissioni. Lo comunica lo stesso istituto di credito aggiungendo che in pari data. Il Cda, però, nomina proprio Santi, con decorrenza dal prossimo mese di ottobre, vice direttore generale della Banca, responsabile dell’Area Strategy, Finance & Innovation.