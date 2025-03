Gianandrea Noseda confermato direttore musicale della National Symphony Orchestra di Washington

La National Symphony Orchestra di Washington ha confermato per un ulteriore quadriennio il maestro Gianandrea Noseda come direttore musicale, incarico che detiene da otto anni, estendendo fino al 2031 la durata dell’attuale contratto che comprende la stagione 2026-2027. Ciò assicura che “la sua notevole leadership e la sua collaborazione artistica con la NSO – come recita il comunicato diffuso dal Kennedy Center – prosegua fino alla stagione del suo centenario nel 2031”. La decisione arriva all’indomani della rinnovata attenzione dei vertici dell’amministrazione USA nei confronti della prestigiosa istituzione culturale federale, alla cui presidenza è stato da poco eletto il Presidente Donald Trump, manifestatasi anche con l’inedita partecipazione del Vice Presidente J.D. Vance e consorte al concerto per violino n. 2 di Shostakovich e a Petrushka di Stravinsky diretti proprio da Gianandrea Noseda.

Nominato come direttore musicale designato nel gennaio 2016, Noseda è direttore musicale effettivo da settembre 2017. Il rinnovo contrattuale giunge pertanto quasi al termine di un rapporto decennale con la Nso e “ribadisce – si legge ancora nel comunicato – il persistente impatto di Noseda sul suono, la visione e il retaggio della Nso”. “Per quasi 95 anni – ha dichiarato Noseda in questa occasione – la National Symphony Orchestra si è affermata come un ensemble preminente nel panorama musicale statunitense, ingaggiando talenti di prim’ordine ed eseguendo nuove opere di alcuni dei compositori americani più promettenti. Sono onorato di proseguire questo viaggio con questi straordinari orchestrali mentre ci si avvicina al centenario della Nso nel 2021. Come direttore musicale, mi sento fortunato a seguire le orme di leggende come Mstislav Rostropovich, Leonard Slatkin e Antal Doráti. È un onore continuare ad aiutare a plasmare il suono dell’orchestra e al contempo celebrare e preservare il ricco patrimonio che rende unica la National Symphony Orchestra”.

Noseda, tra l’altro, contribuisce personalmente al suono dell’orchestra prestando gratuitamente ai musicisti strumenti della propria collezione privata di liuteria italiana dei secoli XVII-XIX, tra cui sette violini e una viola.

Sin dalla sua nomina a direttore musicale per la stagione 2017-2018, Noseda ha condotto la Nso in un capitolo artistico del tutto nuovo, eseguendo performance acclamate dalla critica, con una programmazione innovativa e una rinnovata attenzione alla nuova musica.

Sotto la sua bacchetta, l’orchestra si è esibita in numerose performance alla Carnegie Hall nel 2019, 2023 e 2024 e lo farà nuovamente nel 2026, così come al Lincoln Center nel 2019. Ha contribuito allo sviluppo dell’etichetta della Nso, lanciata sotto la sua egida nel 2020, rilasciando numerosi album, tra cui la Sinfonia n. 9 di Dvorak, Billy the Kid di Copland, le sinfonie complete di Beethoven, le cinque sinfonie di George Walker, i quattro lavori orchestrali di Carlos Simon, e lavorando a tre prossime uscite: la Vanessa di Barber; la sinfonia n. 7 di Mahler; le sinfonie 2 e 4 di William Grant Still. Inoltre Noseda ha guidato l’orchestra nel suo primo tour internazionale post pandemia, nel febbraio 2024, con 10 concerti acclamati in nove città in Spagna, Germania e Italia. A marzo di quest’anno Noseda dirigerà l’orchestra nel suo primo tour nazionale statunitense dal 2011, con 5 concerti in Florida. Dall’inizio del suo incarico Noseda ha assunto 23 dei 96 musicisti a tempo pieno dell’organico orchestrale.

Nata nel 1931, la National Symphony Orchestra dal 1986 è affiliata al John F. Kennedy Center for the Performing Arts, dove si è esibita sin dalla sua fondazione nel 1971.

Gianandrea Noseda è uno dei direttori più richiesti al mondo, riconosciuto per la sua maestria sia in ambito concertistico che operistico. È direttore musicate della National Symphony Orchestra, direttore musicale generale dell’Opera di Zurigo, principale direttore ospite della London Symphony Orchestra e direttore musicale fondatore del Tsindall Festival e dell’Orchestra Giovanile Pancaucasica. Ha diretto le maggiori orchestre internazionali, istituzioni operistiche e festival, incluso il Teatro Regio di Torino, la BBC Philharmonic, la Israeli Philharmonic Orchestra, il Teatro Marinsky, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la Pittsburgh Symphony Orchestra e la Rotterdam Philharmonic.

Nato a Milano, Noseda è Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. È stato insignito dei riconoscimenti di Musical America’s Conductor of the Year, International Opera Awards Conductor of the Year, OPER! AWARDS Best Conductor e ha ricevuto il Puccini Award e l’Ambrogino d’Oro del Comune di Milano.