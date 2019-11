Gianbattista Vittorioso nuovo capo delle relazioni esterne di Leonardo Company

Gianbattista Vittorioso è il nuovo capo delle relazioni esterne di Leonardo Company. Lo stabilisce l’amministratore delegato del gruppo, Alessandro Profumo, che inaugura così l’Unità Operativa Communication, nella quale confluiscono U.O. Brand promotion, Media relations e Uk communication. Laureato all’Orientale di Napoli nel 2002, Vittorioso entra per la prima volta in contatto con l’allora Finmeccanica quando consegue un master in “Organizzazione aziendale e sistemi gestionali, Strategia Aziendale, Project Management, Risk Management, Amministrazione e Controllo di Gestione”. Dopo una breve esperienza alle Nazioni Unite, il manager inizia (anno 2004) in Finmeccanica come stagista. Inizia così una carriera che lo conduce, tra varie promozioni, fino al ruolo di capo dello staff di Gianni De Gennaro, il presidente della compagnia.