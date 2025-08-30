Giancane annuncia nuove date per il “Fine dell’Estate magggica tour”

Roma, 30 ago. (askanews) – Mentre Giancane continua a conquistare i palchi della penisola con la sua energia travolgente e l’ultima hit “Estate magggica”, l’ironico artista romano ha annunciato le nuove date del suo “Fine dell’Estate magggica tour 2025”.

“Il tour di Estate Magggica sarà una specie di rito collettivo: balliamo, sì, ma con la consapevolezza che fuori c’è un mondo che esplode. È il bisogno di ridere e pensare mentre tutto trema. Non per fregarsene, ma per restare vivi”, racconta Giancane.

Le date confermate, prodotte e organizzate da Locusta Booking, rappresentano la chiusura di un’estate che si è rivelata fantastica: 3 settembre al Rise festival a Padova; il 4 Settembre al Liberi tutti 2025 a Sesto Fiorentino; il 6 settembre al Cabudanne de sos poetas, talk a Sereghe (Or); il 10 settembre all’Equinozio d’autunno festival al Pianoro di ciolandrea a Bosco San Giovanni a Piro (Sa); il 13 settembre – Meeting internazionale antirazzista a Cecina mare (Li); 20 settembre per Notte di fine estate a Correggio (Re); 25 settembre presso Hangar palooza w – Zerocalcare a Vicenza; 26 settembre al Cult fest di Pavia.