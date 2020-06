Giancarlo Carriero e Costanzo Jannotti Pecci nominati nell’Advisory Board di Federturismo

Giancarlo Carriero, presidente della sezione Turismo dell’Unione Industriali di Napoli e componente dell’Aica (Associazione Italiana Confindustria Alberghi) e Costanzo Jannotti Pecci (past president di Federturismo) sono tra i componenti dell’Advisory board nominato dal Consiglio di presidenza di Federturismo Confindustria per coadiuvare la Federazione in questo momento così difficile per il turismo. Il loro lavoro consisterà nell’analizzare l’andamento del settore, segnalare le criticità ed opportunità, proporre azioni di sviluppo e nel definire i programmi strategici per migliorare le attività delle imprese. Assieme ai due imprenditori campani ne faranno parte Luigi Abete (Aicc); Monsignor Liberio Andreatta (Fondazione Fs Italiane); Mario Boselli (Fondazione Italia Cina); Luigi Cantamessa (Gruppo Fs Italiane), Vittorino Capobianco (Sea); Massimo Caputi (Federterme);; Saverio Cecchi (Ucina); Antonello De’ Medici (Coordinatore Turismo Confindustria Veneto);; Giuseppe Vinella (Anav) e Luciano Zanchi (Assointrattenimento).